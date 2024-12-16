بلغت عملة البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106533 دولارا ووصلت في أحدث التداولات إلى105688 دولارا.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي " نحن الآن في مرحلة الأرقام القياسية.. الرقم التالي الذي يبحث عنه السوق هو 11 ألف دولار. التراجع الذي كان ينتظره الكثير من الناس لم يحدث للتو".

وصرح ترامب لشبكة (سي.إن.بي.سي) أواخر الأسبوع الماضي بالقول: "سنفعل شيئا رائعا من خلال استغلال العملات المشفرة".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم بناء احتياطي للعملات المشفرة مثل احتياطيات النفط قال ترامب "نعم أعتقد ذلك".

وتدرس دول أخرى إنشاء احتياطيات استراتيجية من العملات المشفرة.