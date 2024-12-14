وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، السبت، فإن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة التي تستهدف تحقيق 42 بالمئة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

ويعد هذا المشروع ، بحسب البيان، إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر، حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية في أجندة العمل، خاصة مع ما يتوافر في مصر من إمكانات واعدة وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وشارك رئيس الوزراء المصري في احتفالية تدشين محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية" بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن قدرة محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية تبلغ 500 ميغاوات، مشيرًا إلى وجود مرحلة ثانية للمشروع بقدرات أكبر.