وقال عاملون بأحد مراكز الصرافة في دمشق، السبت، إن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 مقابل الدولار.

وشهدت الليرة السورية انهياراً حاداً غير مسبوق، بعد انتشار مشاهد من دمشق تؤكد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد خلال ديسمبر الجاري.

وهوت قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي بنسبة 42 بالمئة في تداولات مدينة دمشق لتصل إلى قاع غير مسبوق، حيث وصلت إلى مستوى 22 ألف ليرة سورية للدولار، بحسب موقع سورية اليوم لتداول العملات، خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين قاموا بإسقاط تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.