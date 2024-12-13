وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الجمعة، أن المزارعين الصينيين حصدوا 652.29 مليون طن من الحبوب هذا العام، محققين مستوى قياسيًا للعام الرابع على التوالي، ويعد ذلك ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمئة عن مستوى عام 2023.

وبحسب البيانات، بلغ حجم حصاد المحاصيل الزراعية الرئيسية، والتي تشمل البقوليات والمحاصيل الجذرية بالإضافة إلى الحبوب، 706.5 مليون طن بزيادة 1.6 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت المساحات المزروعة في الصين، حيث تم زراعة 100.4 مليون هكتار (248 مليون فدان تقريبًا) هذا العام بالحبوب، وهو ما يزيد بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي.

كما تم زراعة 119.3 مليون هكتار بالمحاصيل الرئيسية الأخرى، وهذا يزيد بنسبة 0.3 بالمئة عن العام السابق.

وارتفع إنتاج الحبوب في الصين بنسبة 1.2 بالمئة، أما المحاصيل الرئيسية الأخرى، فقد ارتفع إنتاجها بنسبة 1.3 بالمئة.