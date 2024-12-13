وترسخ الاتفاقية الإستراتيجية، التزام الطرفين بتعزيز التعاون بينهما، وتسلط الضوء على دور الإمارات كمركز رئيسي للشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الاتجاه المتزايد للتعاون الثنائي.

وأكد تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التبادلات الثنائية وتقوية الروابط بين النظامين الماليين في أبوظبي وبكين.

وتأتي هذه الاتفاقية الإستراتيجية امتداداً لمذكرة التفاهم الأولية التي وقّعها مكتب خدمات شارع بكين المالي وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي "ADGM" في سبتمبر 2018.

وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي، إن المذكرة تعكس رؤية الجانبين المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الهادف والمؤثر، تمهيداً لبناء علاقات أقوى واغتنام المزيد من الفرص الجديدة بين المنظومات المالية في أبوظبي وبكين، وإن هذه الخطوة تؤكد التزام أبوظبي العالمي "ADGM" بتوطيد الشراكات العالمية وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد.

من جانبه قال لو ووكسينج، مدير مكتب خدمات شارع بكين المالي، إن الجانبين سيسعيان من خلال المنصات المؤثرة وفعاليات القطاع الرائدة مثل منتدى الشارع المالي وأسبوع أبوظبي المالي، إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في القطاع المالي، وتشجيع إقامة شركات ومشاريع مشتركة بين البلدين، ودفع الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة بكين المتميزة كمركز وطني لإدارة الشؤون المالية وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً دولياً رائداً.