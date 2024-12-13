وأضاف القطامي خلال مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش أسبوع أبوظبي المالي، أن الشركة تتوقع نمو الإيرادات خلال العام الجاري بنحو 20 بالمئة، وأن تحقق أرباحا بأكثر من الأرباح المسجلة خلال العام الماضي.

"بناء على مشروعاتنا الحالية والتي تم بيع نحو 90 بالمئة أو أكثر منها، فإن هذه النتائج الإيجابية سينعكس معظمها على نتائج الشركة للعام القادم"، بحسب القطامي، والذي توقع أن تنمو إيرادات الشركة في 2025 بنحو 40 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير إن المشروعات التي تقوم بها الشركة حاليا قد تم اعتمادها ضمن استراتيجية الشركة خلال العام 2023، وكان للشركة خطة خمسية تشمل إطلاق مشروعات بنحو 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار).

وأشار إلى أن نحو 75 إلى 80 بالمئة من المشروعات التي تمت الموافقة عليها في الاستراتيجية قد تم إطلاقاها بالفعل، من ضمنها مشروع "بارك 5".

كما أشار القطامي إلى وجود مشروعات حالية تنتظر بعض الموافقات، بقيمة متبقية تقدر بنحو ملياري درهم، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الربع الأول من العام القادم.

وحول توسع الشركة، قال القطامي إن ديار للتطوير اعتمدت خلال السنوات العشر الماضية على العمل في إمارة دبي، إلا أنها باتت تنظر حاليا في التوسع داخل مناطق أخرى داخل دولة الإمارات.

كما أكد أن الشركة تنظر حاليا في عدد من الفرص والشراكات في إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية الأخرى.

وتوقع القطامي استمرار زخم العقارات خلال الفترة المقبلة في الإمارات بشكل عام وفي دبي على وجه الخصوص.