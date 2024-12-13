وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز نورك للأبحاث، أن حوالي نصف البالغين في الولايات المتحدة "ليسوا واثقين على الإطلاق" في قدرة ترامب على تعيين أشخاص مؤهلين تأهيلا جيدا لمجلس وزرائه ومناصب حكومية رفيعة المستوى أخرى.

ويأتي ذلك بينما يسمي ترامب مرشحيه لمناصب رئيسية في إدارته، وبعضهم ربما يواجه معارك مصادقة صعبة في مجلس الشيوخ حتى مع سيطرة الجمهوريين.

وتمثل عملية التعيين وسرعتها المذهلة تجسيدًا لتعهد ترامب للناخبين بأن يكون قوة دافعة في البلاد.

ولكن حوالي 3 من كل 10 أميركيين فقط واثقون "بشدة" من أن ترامب سيختار أشخاصًا مؤهلين للعمل في إدارته.

وتقول غالبية الجمهوريين إن لديهم ثقة عالية، بحسب الاستطلاع