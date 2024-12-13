وأعلنت الشركة الأميركية العملاقة المتخصصة في صناعة الطائرات استثمار مليار دولار وتوفير 500 وظيفة.

وقالت بوينغ إنه سوف يتم تخصيص المليار دولار لتحديث البنية التحتية، وللمناصب الجديدة في مصنعها بمدينة تشارلستون، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التوسعة أوائل عام 2027.

وسوف توسع الشركة كلا الساحتين في نورث تشارلستون لدعم زيادة أهداف إنتاج الطراز "787 دريملاينر".

ومن المقرر أن يعمل برنامج "787 دريملاينر" على تحقيق زيادة في الإنتاج بواقع 10 طائرات شهريا.