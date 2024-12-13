وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والمنسق للمقارنة مع دول أخرى في التكتل، قد تسارع بشكل طفيف مقارنة مع 1.6 بالمئة في أكتوبر.

ويتسق المعدل مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم لتضخم عند 1.7 بالمئة في نوفمبر منسق للمقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتأثر المعدل في نوفمبر بالتباطؤ الموسمي في أسعار النقل الجوي، مما دفع أسعار الخدمات للتراجع.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.1 بالمئة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت 0.3 بالمئة في أكتوبر.