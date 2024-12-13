وذكرت فيروبيال أن مساهمين آخرين في شركة (إف.جي.بي توبكو) المحدودة، الشركة الأم لشركة مطار هيثرو القابضة، باعوا حصة إضافية تبلغ 17.87 بالمئة، مما يرفع إجمالي الحصة التي اشترتها أرديان وصندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى 37.62 بالمئة بقيمة أربعة مليارات يورو.

وأعلن صندوق الاستثمارات أيضا في وقت متأخر الخميس عن إكمال الاستحواذ على حصة 15 بالمئة تقريبا من شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة، قائلا إن الاستثمار يتماشى مع استراتيجيته لتمكين الشركات المهمة عن طريق الشراكات طويلة الأجل.

وتم الإعلان عن الاتفاق النهائي لبيع حصص في يونيو، وتضمن أن أرديان ستستحوذ على 22.6 بالمئة وصندوق الاستثمارات على 15 بالمئة من إف.جي.بي توبكو.

وينصب تركيز فيروبيال، المتخصصة في بناء الطرق السريعة والمطارات وإدارتها، على التوسع في الولايات المتحدة حيث تنشئ صالة ركاب جديدة في مطار جون إف. كنيدي الدولي بولاية نيويورك.