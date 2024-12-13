وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.1 بالمئة بعد الانخفاض بنسبة 0.1 بالمئة المسجل في الشهر السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر.

وأدت هذه البيانات الأخيرة إلى تمديد سلسلة مخيبة للآمال من أرقام النمو في ظل حكومة حزب العمال الجديدة.

وهذا يعني أن الاقتصاد قد حقق نموا في شهر واحد فقط من الأشهر الأربعة منذ تولي حزب العمال السلطة، مما يؤكد بداية متعثرة لحكومتهم الجديدة منذ فوزهم الساحق في انتخابات 4 يوليو. كما شهد قطاع الخدمات توقفًا عن النمو لشهر ثانٍ على التوالي في أكتوبر، بينما تراجع إنتاج التصنيع والبناء.