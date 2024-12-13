تحديث الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2688.29 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0320 بتوقيت غرينتش. ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يتجاوز الاثنين بالمئة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2711.30 دولار.

وينصب اهتمام المتعاملين الآن على قرار المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، ويتوقعون وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بواقع 96.4 بالمئة خفض الفائدة 25 نقطة أساس.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة أمس الخميس وسط عمليات جني أرباح بعدما سجل الذهب أعلى مستوى في خمسة أسابيع لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر، وسط ارتفاع في تكلفة الغذاء. وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام وخفض البنك الوطني السويسري الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكبر خفض له في نحو عشر سنوات أمس الخميس.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.94 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 933.65 دولار. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 969.09 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.