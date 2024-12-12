وبحسب في مذكرة اطلعت عليها وكالة رويترز، الخميس، فقد انضم الزعيم إلى "غولدمان ساكس" في عام 2021 ليشغل منصب مدير تنفيذي في البنك.

وتم تعيينه مديرا إداريا في عام 2023.

وقبل عمله في "غولدمان ساكس"، كان يعمل الزعيم في بنك "إتش.إس.بي.سي" بالسعودية.

وكان بنك "غولدمان ساكس" قد حصل في مايو على ترخيص لإقامة مقره الإقليمي في الرياض، كما حصل بنك "سيتي غروب" على موافقة للقيام بخطوة مماثلة.

وجاء في المذكرة أن الزعيم سيواصل العمل رئيسا للخدمات المصرفية الاستثمارية لغولدمان ساكس في السعودية.