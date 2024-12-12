وعزت المجلة الشهيرة اختيارها إلى تأثيره العميق في السياسة الأميركية ودور الولايات المتحدة عالميا.

وكتب رئيس تحرير المجلة، سام جاكوبس، في رسالة إلى القراء، إن السبب جاء "لنجاحه في الحشد لعودة تاريخية، وقيادته عملية إعادة تنظيم سياسية تحدث مرة واحدة في الجيل، وإعادة تشكيل الرئاسة الأميركية وتغيير الدور الأمريكي في العالم".

وأضاف: "دونالد ترامب هو شخصية عام 2024 بالنسبة لمجلة تايم".

وكانت المجلة قد منحت ترامب لقب "شخصية العام" في 2016 بعد فوزه الأول في الانتخابات الرئاسية.

كما أطلقت على الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لقب "شخصية العام" في عام 2020 بعد فوزهما على ترامب.

وحصلت مغنية البوب ​​الأميركية تيلور سويفت على اللقب العام الماضي.