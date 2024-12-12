وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر سجلت أكبر زيادة لها في سبعة أشهر.

وترى الأسواق فرصة قدرها 97 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مقارنة مع فرصة كانت تبلغ 86 بالمئة قبل صدور البيانات.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات. وصعد سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.

وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.1 بالمئة مواصلا المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مع صعود سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 بالمئة.

وواصل المؤشر القياسي في قطر المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق على ارتفاع 0.2 بالمئة مع تسجيل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا.

وارتفع سهم بنك الدوحة 1.8 بالمئة وسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات 0.9 بالمئة.

وقالت وزارة المالية القطرية أمس الأربعاء إن الدولة سجلت فائضا في الميزانية بلغ 100 مليون ريال (27.43 مليون دولار) في الربع الثالث من 2024.

ولكن المؤشر القياسي في السوق السعودي خالف الاتجاه وانخفض 0.4 بالمئة مواصلا الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات. وصعد سهم جي.بي أوتو للسيارات 4.4 بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء إن مصر ستبيع حصصا في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025 عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.