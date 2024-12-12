وأضاف هانت خلال مقابلة في برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، الخميس: "كبار مديري الاستثمار، كانوا في الماضي يسألونني عن دورة الأعمال وأسعار الفائدة والتضخم. لكنهم اليوم يركزون بشكل كبير على المخاطر الجيوسياسية. إنها القضية الأولى التي تثير قلقهم".

وأضاف أن المستثمرين قد تأثروا نتيجة جائحة كورونا والحروب التي لم تكن متوقعة، بشكل أكبر من تأثرهم نتيجة الفائدة أو معدلات التضخم.

وقال هانت: "هم مدركون تماماً أن محافظهم الاستثمارية ليست بالضرورة مصممة لتكون مرنة أمام ذلك".

وأكد أن شركة PGIM تعمل كثيراً مع العملاء لتحدّد كيفية قبولهم للقلق بشأن المخاطر السياسية، وفي الوقت عينه تحسين محفظتهم الاستثمارية بشكلٍ ملموس.

وأشار إلى وجود عاملان رئيسيان ينبثقان من هذا العمل، أولهما أنه يجب على العملاء الإبقاء على سيولة "أكبر مما يعتقدون"، معللا ذلك بأن الأسواق ستشهد انخفاضات هائلة في أسعار بعض الأصول.

"إذا لم يتمكنوا من التحرك بشكلٍ كبير عندئذ، فسيفوتون الاستفادة من الفرص"، بحسب قول هانت.

وأشار إلى أن الشركة استفادت بقوة من الأسواق التي عملت فيها في خلال العام 2009، أي بعد الأزمة المالية العالمية، وفي العام 2022 بعد جائحة كورونا "لأننا تمكنا من الدخول بأسعار جذابة، ولكن يجب أن تتوفّر السيولة للقيام بذلك. هذا هو العامل الأول"، بحسب تعبيره.

أمّا العامل الثاني، وفق الرئيس التنفيذي لشركة PGIM، فهو تنويع المحافظ.

وقال هانت إن العديد من عملاء الشركة لم يقوموا بتنويع استثماراتهم كما ينبغي، مشيرا إلى حاجة كبيرة للتنويع بحسب البلد وفئة الأصول.

ومن جهة أخرى، قال هانت إنه لاحظ خلال السنوات الأخير تسارع وتيرة التغيير الإيجابي والكبير في المنطقة.

وقال: "هنا في أبوظبي، يمكن أن تستشعري هذا التحول في الاقتصاد. لذلك شعرنا أنه من أجل التعاون بشكل وثيق مع عملائنا الرئيسيين هنا، كنا بحاجة حقاً إلى أن يكون لدينا أشخاص على الأرض لقيادة هذه العلاقات".

وأضاف: "لذلك، هذا الصيف، افتتحنا أول مكتب لنا في أبوظبي، وهو المكتب الثالث والأربعون لنا حول العالم. ونحن في غاية السرور لوجودنا هنا".

وقال الرئيس التنفيذي لـ PGIM إن الشركة لديها مراكز ذات ثقلٍ كبير جداً في أبرز المجالات في القطاعين العام والخاص.

وأضاف: "نحن من أبرز شركات إدارة السندات، ولكننا أيضاً ثالث أكبر مستثمر عقاري في العالم. كما لدينا عمليات كبيرة في إدارة الائتمان الخاص، حيث تتعدّى قيمة الأصول التي نتولى إدارتها في هذا القطاع أكثر من 100 مليار دولار".