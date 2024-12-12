وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن مدة هذه التسهيلات خمس سنوات قابلة للتمديد سنتين اضافيتين، وهدفها "تمويل أغراض الشركة العامة".

وتشمل قائمة المقرضين المشاركين في التمويل البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني وبنك الاتصالات وبنك الصين للإنشاءات وبنك كيه.إف.دبليو-آي.بي.إي.إكس.

كما تشمل أيضا بنك الدولة الهندي وبنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك بوبيان الكويتي وبنك دبي الإسلامي وبنك الاستثمار السعودي.