تحركات الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 73.44 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 70.32 دولار.

وارتفع العقدان بأكثر من دولار واحد لكل منهما أمس الأربعاء.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع وفرة في المعروض بسوق النفط العام المقبل رغم أنها عدلت قليلا توقعاتها للطلب العام المقبل.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي وبأكبر قدر حتى الآن.

وارتفع معدل التضخم قليلا في الولايات المتحدة بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى مما يبعث ببعض التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، فقد ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وارتفعت الأسعار أمس الأربعاء بعد أن اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الكرملين إن التقارير عن احتمال تشديد العقوبات الأميركية على النفط الروسي تكشف أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تترك وراءها إرثا صعبا للعلاقات الأميركية الروسية.