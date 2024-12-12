وهي المرة الرابعة خلال عام 2024 التي تصدر فيها الجمهورية الإندونيسية صكوكاً في الأسواق المالية بالدولار، لتصبح الدولة الوحيدة في آسيا التي حققت ذلك، ما يعكس الإقبال الواسع ومستوى الطلب القوي من المستثمرين على إصدارات الحكومة الإندونيسية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" الخميس.

وتشمل شرائح الصكوك المدرجة الجديدة: شهادات صكوك بقيمة 1.1 مليار دولار بمعدل ربح 5 بالمئة، تُستحق في عام 2030، وشهادات صكوك بقيمة 900 مليون دولار بمعدل ربح 5.25 بالمئة، تُستحق في عام 2034، وشهادات صكوك بقيمة 750 مليون دولار بمعدل ربح 5.65 بالمئة، تُستحق في عام 2054.

وبذلك، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى 98.9 مليار دولار، ما يؤكد مكانة دبي كأكبر وجهة عالمياً لإدراج الصكوك.

وتعد حكومة إندونيسيا من أكبر الجهات المصدرة للصكوك في ناسداك دبي، وبهذا الإصدار ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من الحكومة الإندونيسية في البورصة إلى 24.6 مليار دولار عبر 21 عملية إدراج.

يُذكر أن الاكتتاب على الصكوك الجديدة تجاوز القيمة المستهدفة بواقع 1.8 ضعف، مما يُبيّن الاهتمام القوي من المستثمرين الدوليين ويعزز الثقة في مسار نمو الاقتصاد الإندونيسي.