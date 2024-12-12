ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير المالية علي بن أحمد الكواري قوله إن البلاد تتوقع إيرادات إجمالية تبلغ 197 مليار ريال بانخفاض 2.5 بالمئة مقارنة مع موازنة 2024. وحددت قطر الموازنة على أساس متوسط سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل.

وتتوقع قطر أن تبلغ إيرادات النفط 154 مليار ريال، انخفاضا من 159 مليار ريال في موازنة 2024. ومن المتوقع أن تظل الإيرادات غير النفطية دون تغيير عن الموازنة السابقة عند 43 مليار ريال

وقال وزير المالية إن إجمالي النفقات من المتوقع أن يرتفع 4.6 بالمئة في موازنة 2025 المعتمدة مقارنة مع موازنة 2024 إلى 210.2 مليار ريال.

وأضاف الكواري أن العجز المتوقع لعام 2025 سيتم تغطيته بأدوات الدين المحلية والخارجية حسب الحاجة.