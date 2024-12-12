ويسري الاتفاق لمدة 10 أعوام ويصل حجمه إلى 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية وتبلغ قيمته نحو 13 مليار دولار سنويا على أساس أسعار اليوم.

ومن شأن الاتفاق أن يعزز العلاقات في قطاع الطاقة بين الهند وروسيا، التي تخضع لعقوبات غربية شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت شركة ريلاينس إنها تعمل مع موردين عالميين، ومن بينهم روسيا، وإن الصفقات تعتمد على ظروف السوق. ورفضت الشركة التعليق بشأن الأمور التجارية مشيرة إلى سرية اتفاقيات التوريد.

وتأتي الصفقة قبل زيارة مقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند وبعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه يريد الضغط على موسكو وكييف لوقف الحرب بمجرد بداية ولايته الرئاسية في يناير.

ويشكل النفط الروسي أكثر من ثلث واردات الهند من الطاقة.

ولا تفرض الهند عقوبات على النفط الروسي، لذا فقد استفادت المصافي في الهند من انخفاض أسعار النفط الخام نتيجة العقوبات.