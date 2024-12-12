وأوضح متحدثون باسم المحكمتين الجزئيتين في "فلنسبورغ" و"نيومونستر"، أن الأمر يتعلق بشركتي "فلنسبورج شيفباو جيزيلشافت"، ومقرها في مدينة فلنسبورغ بشمال ألمانيا، و"نوبيسكروغ"، الموجودة في منطقة ريندسبورغ القريبة.

ويشار إلى أن الشركتين مملوكتين لمجموعة "تينور"، وهي شركة قابضة أسسها المستثمر الألماني لارس فيندهورست.

وتعاني شركتا بناء السفن في أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات مالية بسبب نقص الطلبات، حيث يتم دفع الرواتب بشكل متأخر بصورة متكررة.

وكان فيندهورست قد تعرض لانتقادات حادة من جانب ساسة في ولاية شليزفيغ-هولشتاين بشمال البلاد، حيث دعاه رئيس حكومة الولاية دانيل جونتر، إلى التنحي جانبا.

ومن المقرر أن يتم اليوم عقد اجتماعات للموظفين مع مسؤولي إدارة الإفلاس وممثلين عن النقابات ومسؤولين حكوميين.