وقالت الشركة إن خططها لنمو الأرباح تستهدف معدل نمو سنوي مركب قدره 10 بالمئة وتدفقات نقدية بنسبة 8 بالمئة سنويا.

وأعربت إكسون موبيل، الأربعاء، عن أملها في تحقيق خفض في النفقات الهيكلية بواقع 7 مليارات دولار إضافية من خلال تبسيط عمليات الشركة وتحقيق أقصى استفادة من سلاسل الإمداد، إلى جانب تحسين عمليات الصيانة وتحديث تكنولوجيا المعلومات وأنظمة إدارة البيانات.

وبعد الاستحواذ على شركة تشغيل شبكات الغاز بيونير ودمجها، تتوقع إكسون موبيل تحقيق خفضا في النفقات بأكثر من 3 مليارات دولار سنويا، بزيادة نسبتها 50 بالمئة عن التوقعات السابقة.

وتتوقع الشركة أن يتراوح إنفاقها الرأسمالي خلال العام المقبل بين 27 و29 مليار دولار، مضيفة أن إنفاقها الاستثماري الأساسي سيظل ثابتا خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وقالت إكسون موبيل إنها تخطط أيضا لتحقيق أرباح محتملة إضافية بقيمة 9 مليارات دولار بزيادة نسبتها 50 بالمئة عن أرباح العام الحالي.

وتتوقع الشركة نمو الأرباح السنوية المحتملة لشركة حلول المنتجات التابعة لها بنحو 8 مليارات دولار إضافية بحلول 2030.

كما تتوقع نمو مساهمة شركة حلول الكربون المنخفض التابعة لها في الأرباح بنحو 2 ملياري دولار في عام 2030 مقارنة بمساهمتها في أرباح العام الحالي.