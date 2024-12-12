وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش، مرتفعا للجلسة العاشرة خلال 11 يوما. وقادت قطاعات مثل النفط والغاز والسيارات والتعدين المكاسب الصباحية.

ومن المؤكد تقريبا أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا، ويتوقع المتداولون بنسبة 83 بالمئة خفض الفائدة 25 نقطة أساس مع اقتراب التضخم في منطقة اليورو من العودة إلى المستوى المستهدف وتعثر الاقتصاد.

كما يتوقع بعض المحللين بنسبة 16 بالمئة إمكانية خفض أكبر لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي قراره في الساعة 1315 بتوقيت غرينتش.

وهوى سهم شركة إس ثري 35 بالمئة بعد أن حذرت شركة التوظيف البريطانية من تراجع أرباح السنة المالية الحالية، وعزت ذلك إلى ظروف سوق التوظيف الصعبة وسط تزايد الغموض السياسي والضبابية المحيطة بعوامل الاقتصاد الكلي، خاصة في أوروبا.

فيما ارتفع سهم شركة لونزا السويسرية لصناعة الأدوية 6.3 بالمئة بعد أن أكدت توقعاتها للعام بأكمله.