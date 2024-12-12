وستنفذ الشركة استثمارات استراتيجية تستفيد من النقلة النوعية في منظومة الطاقة العالمية وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق القيمة طويلة الأمد.

وتحظى "XRG" بمكانة مهمة تمكنها من دعم تطورات قطاع الطاقة والاستفادة من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي عليها وتنامي الطلب على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تستخدم في إنتاج الطاقة ونقلها ورفع كفاءتها، بجانب تعزيز تقنيات الطاقة منخفضة الكربون.

ويمتلك أعضاء مجلس الإدارة خبرات عالمية متنوعة في مجالات الطاقة، والكيماويات، والبنية التحتية، والاستثمار، والتكنولوجيا، والاستدامة، والتنمية الاقتصادية، مما يدعم جهود الشركة في تحقيق إستراتيجيتها الطموحة للنمو الدولي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مجلس إدارة الشركة يضم الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، والذي سيتولى مسؤولية رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مع خبرة تزيد عن 25 عاماً في قطاعات الطاقة، والصناعة، والاستثمار، والبنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات.

كما يضم المجلس كلاً من محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "القابضة ADQ"، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس دولة الإمارات للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، الذي يتولى كذلك مهمة نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس مجلس إدارة e&، وجوناثان غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة "بلاك ستون"، وهو مستثمر عالمي يشرف على إدارة أحد أكبر شركات إدارة الأصول في العالم والتي تزيد قيمتها على تريليون دولار، وناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة " أو سي آي جلوبال "، وبرنارد لوني، رئيس مجلس إدارة شركة "بروميثيوس هايبرسكيل"، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" البريطانية.

وقال الجابر إن "شركة "XRG" ستركز على تنفيذ استثمارات نوعية تسهم في خلق القيمة في قطاعات تتميز بمعدلات نمو مرتفعة في مختلف مناطق العالم، وعبر سلاسل القيمة المرتكزة على الأسس الراسخة للأسواق".

وأضاف أنه استنادا إلى أكثر من نصف قرن من ريادة أبوظبي في قطاع الطاقة العالمي والاستثمار في القطاعات الحيوية، تمتلك "XRG" مجموعة من المزايا تشمل الخبرة والمعرفة المتخصصة، وإمكانية الوصول إلى رأس المال الذكي، وبناء شراكات وعلاقات عالمية قوية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، والثقة في بناء الشراكات، واتباع نهج مرن لتنفيذ الاستثمارات الإستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

وأوضح أن XRG ستركز على الاستثمار بشكل متكامل في قطاعات الطاقة والكيماويات والوقود منخفض الكربون، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة لخلق القيمة وتعزيزها على المدى البعيد، ودعم نمو الذكاء الاصطناعي.