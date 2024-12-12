وفي ظل التغيرات التي يشهدها القطاع المالي لمواكبة التقنيات الجديدة والمتطورة، ركزت القمة الحصرية لهذا العام على دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية.

وأتاحت القمة منصة لقادة تنظيم القطاع المالي العالمي مناقشة المخاطر والتحديات المرتبطة باعتماد الذكاء الاصطناعي.

واستكشفت القمة أيضاً الفرص المهمة التي يوفرها تطوّر الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات التي تدعم الابتكار وفي الوقت نفسه تضمن حماية العملاء والنزاهة في الأسواق والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات المالية المرخصة والهيئات التنظيمية.

واستعرضت الجلسة الحوارية الأولى استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال التحقق والمصادقة في الخدمات المالية والإشراف والإنفاذ، مع تسليط الضوء على أهمية هذه الاستخدامات لتعزيز الكفاءة والسرعة من خلال التحليلات المتقدمة، فيما ناقشت الجلسة الثانية مخاطر وفرص اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات التنظيمية، وخرجت بالكثير من الرؤى والاستنتاجات المهمة حول المنهجيات التنظيمية والإشرافية.

وتمت مشاركة النقاشات رفيعة المستوى التي استضافتها القمة الحصرية لاحقاً مع الحضور المشارك في أسبوع أبوظبي المالي.