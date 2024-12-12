وصعد الدولار الأسترالي بعد بيانات عن التوظيف فاقت التوقعات، في مؤشر على أن سوق العمل أكثر مرونة مما يتوقع كثيرون. واستقر اليورو قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 98.6 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية في 17و18 ديسمبر، مقارنة مع 78.1 بالمئة قبل أسبوع.

وسيصدر مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين في وقت لاحق اليوم الخميس، وهو ما قد يعزز هذه الرهانات.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 106.580 بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر عند 106.81 أمس الأربعاء.

وارتفع الدولار 0.17 بالمئة إلى 152.72 ين بعد بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 152.845 في اليوم السابق مع تقليص السوق الرهانات على رفع الفائدة في اليابان في الأسبوع المقبل.

وذكرت رويترز اليوم الخميس أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، إذ يفضل صناع السياسات التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل.

وجرى تداول اليوان الصيني في أحدث المعاملات عند 7.2673 دولار بارتفاع 0.18 بالمئة في المعاملات الخارجية.

وصعد الدولار الأسترالي 0.77 بالمئة إلى 0.6418 دولار، ليبتعد عن أدنى مستوى بلغه في عام عند 0.63370 دولار والذي لامسه أمس الأربعاء.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.41 بالمئة إلى 0.58075 دولار بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022 عند 0.57625 دولار.

وارتفع اليورو 0.10 بالمئة إلى 1.0507 دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2766 دولار.

واستقر الفرنك السويسري عند 0.88375 دولار