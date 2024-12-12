ويتوقع كثير من المحللين خفض الفائدة الأوروبية اليوم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3 بالمئة.

وتستخدم هذه الفائدة التي تحصل عليها البنوك على أموالها المودعة لدى البنك المركزي الأوروبي كسعر مرجعي لتحديد أسعار فائدة الإقراض لدى البنوك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. ولذلك تمرر هذه البنوك الانخفاض في الفائدة الرئيسية إلى عملائها في صورة خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع.

وفي حال إقراره سيكون خفض الفائدة الأوروبية اليوم هو الخفض الرابع منذ بداية العام الحالي.

يأتي ذلك في ظل تزايد قلق البنك المركزي الأوروبي من ضعف اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال نشوب نزاع تجاري عنيف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات الأميركية بعد تنصيبه يوم 20 يناير المقبل.

في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة خلال العام الحالي رغم ارتفاعه في الشهر الماضي إلى 2.3 بالمئة.

ومن المتوقع أن تكشف كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي توقعات البنك الجديدة بشأن التضخم في منطقة اليورو خلال مؤتمرها الصحفي الذي ستعقده بعد اجتماع مجلس المحافظين.