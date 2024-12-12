وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقد في الأصل في عام 2040.

وكانت غازبروم قد أوقفت إمدادات الغاز إلى "أو إم في" في منتصف نوفمبر، بعد نزاع قانوني بقيمة 230 مليون يورو (حوالي 245 مليون دولار) بين شريكي العقد السابقين، حيث قضت محكمة تجارية لصالح "أو إم في".

وتم الاحتفال بعقد بين "أو إم في" وغازبروم، الذي تم توقيعه في عام 2006، في البداية من قبل السياسيين، لكن انتقادات وجهت إليه بعد ذلك بسبب طبيعته طويلة الأجل وشروطه.

ويتطلب العقد دفع ثمن الغاز، حتى لو لم يتم شراؤه. وكان هذا السيناريو يتعارض مع نية الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من الغاز الروسي بسرعة، بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022.