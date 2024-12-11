وزاد المستثمرون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي المتماشي مع التوقعات.

تحركات الأسعار

كان المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي هبط في وقت سابق من الجلسة، لكنه أغلق على زيادة 0.3 بالمئة بعدما أظهرت بيانات أميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين صعد مثل المتوقع في نوفمبر على الأساسين الشهري والسنوي.

وأظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي" أن احتمالات خفض البنك المركزي الأميركي لتكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل بلغت 95 بالمئة مقارنة بنحو 85 بالمئة قبل صدور البيانات.

وسينصب التركيز في أوروبا على تحرك البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية غدا الخميس، إذ تشير بيانات الاحتمالات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن إلى أن هناك فرصة 85 بالمئة لتيسير السياسة النقدية 25 نقطة أساس.

وصعد قطاع البنوك شديد التأثر بسعر الفائدة 0.1 بالمئة ليلامس أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.

وعلى نطاق أوسع، كانت توقعات خفض أسعار الفائدة المحرك الرئيسي لصعود المؤشر ستوكس 8.6 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وتصدر قطاع الفضاء الجوي والدفاع مكاسب القطاعات وتقدم 1.4 بالمئة وشهد أكبر زيادة هذا العام بين أقرانه.