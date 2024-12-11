وأظهر موقع "داون ديتيكتور" الإلكتروني لتتبع الأعطال أن منصة فيسبوك المملوكة لشركة ميتا تعطلت لدى ما يزيد على 50 ألف مستخدم.

كما أوضح الموقع خدمة منصة "إنستغرام" قد انقطعت عن أكثر من 23 ألفا.

وتحدث الكثير من المستخدمين عن انقطاع الخدمة بدءًا من حوالي الساعة 12:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث أبلغ كثير من المتسخدمين لفيسبوك عن مشاكلهم على "داون ديتيكتور" بحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما أبلغ عشرات الآلاف من مستخدمي إنستغرام عن مشاكل، بينما كان هناك ارتفاع مماثل في خدمات "واتساب" و"ثريدز".

عند محاولة الوصول إلى "فيسبوك"، واجه بعض المستخدمين رسالة خطأ مفادها "نحن نعمل على إصلاح هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".