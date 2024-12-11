وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أسبوعي، الأربعاء، إن إنتاج حقول النفط ارتفع 118 ألف برميل يوميا إلى مستوى غير مسبوق عند 13.631 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.

وكان الإنتاج قد بلغ مستوى غير مسبوق عند 13.513 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر.

وكانت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت بواقع 1.4 مليون برميل إلى 422 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 901 ألف برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 1.3 مليون برميل.

وتراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير 251 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.