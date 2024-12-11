ويأتي الارتفاع مع عدم ظهور أي علامات على تباطؤ صعود أسهم شركات التكنولوجيا بفضل الآمال في تخفيف القيود التنظيمية عندما يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه الشهر المقبل والمراهنات على نمو الأرباح بفضل الذكاء الاصطناعي في أرباع السنة المقبلة.

وارتفع المؤشر الذي يشكل قطاع التكنولوجيا ثقلا عليه 1.6 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 20001.42 نقطة.

قفز ناسداك بأكثر من 33 بالمئة هذا العام، متفوقا على المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" والمؤشر "داو جونز" الصناعي بفضل تلقيه دعما كبيرا من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"أبل" نتيجة زيادة أسهمها بشكل متواصل.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.92 بالمئة، ليصل إلى مستوى 6090.69 نقطة، كما صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بشكل طفيف إلى مستوى 44,261.84 نقطة.

ومن جهة أخرى، ارتفع سهم شركة "تسلا" إلى مستوى قياسي بلغ 415 دولارا، متجاوزا أعلى مستوى سابق له عند 414.50 دولار والذي سجله قبل أكثر من ثلاث سنوات، مع مواصلة سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية مسيرة صعود عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وسبق أن سجل سهم تسلا مستوى قياسيا مرتفعا في الثالث من نوفمبر 2021، لكن زيادته بنحو 65 بالمئة منذ الانتخابات الأميركية في الخامس من الشهر الماضي رفعته إلى مستويات جديدة في ظل توقعات المستثمرين بأن تستفيد الشركة من علاقة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك بالرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقالت "تسلا تشاينا" في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إنها باعت 21900 سيارة كهربائية في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الأسبوع الأول من ديسمبر لتسجل أعلى مبيعات أسبوعية في الربع الأخير من العام.

وصعد سهم تسلا 3.1 بالمئة إلى 413.26 دولار في أحدث التعاملات خلال الجلسة.