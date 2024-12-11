تحركات الأسعار

بحلول الساعة 15:46 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.62 بالمئة إلى 72.64 دولارا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا أو 0.89 بالمئة إلى 69.20 دولار.

قالت هنغاريا، والتي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، إن سفراء الاتحاد وافقوا اليوم على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إكس "أرحب باعتماد حزمة العقوبات الخامسة عشرة التي تستهدف بشكل خاص أسطول الظل الروسي".

وساعد "أسطول الظل" روسيا في تجاوز سقف عند 60 دولارا للبرميل فرضته مجموعة السبع على واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا في 2022.

ومكن الأسطول موسكو من الحفاظ على تدفق إمداداتها.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من دولار للبرميل بعد الإعلان عن العقوبات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مما أثر على أسعار الخام وحد من مكاسبها.

وفي الوقت نفسه، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم توقعاتها لنمو الطلب في 2024 و2025 للشهر الخامس على التوالي وبأكبر قدر حتى الآن.

وقالت الصين يوم الاثنين إنها ستتبنى سياسة نقدية "ميسرة بشكل مناسب" في عام 2025، وذلك في وقت تحاول فيه بكين تحفيز اقتصادها من خلال أول تيسير لسياستها النقدية في 14 عاما.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام على أساس سنوي للمرة الأولى في سبعة أشهر في نوفمبر بما يزيد على 14 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وقال الكرملين إن التقارير التي تُفيد باحتمال تشديد العقوبات الأميركية على النفط الروسي تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى تعقيد العلاقات الأميركية الروسية قبل رحيلها.

وذكرت بلومبرغ أمس الثلاثاء أن الحكومة الأميركية تدرس فرض عقوبات أكثر صرامة على تجارة النفط الروسية.