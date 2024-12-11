وقالت الشركة إنه ابتداءً من 18 ديسمبر، ستشغل "العربية للطيران" رحلات يومية مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقالت الشركة إنه يمكن للعملاء حاليا حجز رحلاتهم إلى بيروت عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت "طيران الإمارات" إلغاء الرحلات من العاصمة اللبنانية بيروت وإليها حتى 31 ديسمبر 2024، كما أنه لن يتم فيه قبول المسافرين الذين يمرون عبر دبي للسفر إلى بيروت (الوجهة النهائية)، في نقطة انطلاقهم.

ودعا البيان، المتعاملين المتأثرين بإلغاء الرحلات، الاتصال بوكلاء الحجز، للحصول على خيارات سفر بديلة، أو الاتصال بالشركة في حال حجزوا مباشرة من "طيران الإمارات".

كما طلبت الشركة من المتعاملين آنذاك التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز" لتلقي التحديثات، بحسب بيان الشركة.