وأوردت أوبك هذه الأرقام نقلا عن بيانات من مصادر ثانوية مثل شركات الاستشارات، وهي تتماشى إلى حد بعيد مع حصة إنتاج روسيا الشهرية البالغة 8.98 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق أوبك+ بما في ذلك التخفيضات الطوعية.

وتضم مجموعة أوبك+ أعضاء أوبك ومنتجين آخرين بقيادة روسيا.

وتعهدت روسيا بالتعويض عن إنتاجها الزائد منذ أبريل بتخفيضات في أكتوبر ونوفمبر من هذا العام وبين مارس وسبتمبر من العام المقبل.

كما يضخ العراق وكازاخستان أكثر من المستهدف ووعدتا بتخفيضات إضافية للتعويض عن إنتاجهما الزائد.

وأرجأت أوبك+ الأسبوع الماضي بدء زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل، وقالت إن زياداتها المخطط لها ستستغرق وقتا أطول للتنفيذ.

وتعطلت خططها لتخفيف بعض قيود الإنتاج بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.

ومن المتوقع أن ترتفع حصة إنتاج روسيا في إطار اتفاق أوبك+ إلى 9.004 مليون برميل يوميا في أبريل، وإلى 9.214 مليون في ديسمبر.