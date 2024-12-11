وصعدت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، بنسبة واحد بالمئة مع توقع المتعاملين ارتفاع الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، بعد أحدث خطط من بكين لتعزيز النمو الاقتصادي.

تحركات الأسعار

انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.4 بالمئة متأثرا بنزول سهم "أكوا باور" بنسبة 3.2 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة.

واستقر أداء سوق دبي المالي، لكن مؤشر سوق أبوظبي المالي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي في البحرين فقد هبط 0.2 بالمئة إلى 2012 نقطة.

كما تراجع المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.3 بالمئة إلى 4517 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في بورصة الكويت بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7854 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة في تعاملات متقلبة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض بأكثر من المتوقع وسجل 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.