وفي إطار الشراكة الجديدة التي تستهدف تمويل الصناديق الكبرى، أو ما يعرف بتمويل صافي قيمة الأصول، ستقدم ألب إنفيست ومبادلة قروضا لشركات الاستثمار المباشر لمساعدتها على الاقتراض بضمان محفظة الأصول الخاصة بها.

وبات تمويل صافي قيمة الأصول شائعا خلال السنوات القليلة الماضية في وقت تواجه فيه شركات الاستثمار المباشر صعوبة في بيع شركات في محافظها، وذلك في ظل ظروف غير مواتية لعمليات الاستحواذ عبر الاستدانة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي رفع تكلفة التمويل. وعرقل تراجع عدد الصفقات لفترة طويلة جهود شركات الاستثمار المباشر لإعادة رؤوس الأموال إلى مستثمريها أو الشركاء المحدودين.

وتساعد تلك التمويلات مديري صناديق الاستثمار المباشر على جمع الأموال عندما يواجهون صعوبة في التخارج من الاستثمارات.

وقال مايكل هاكر، الرئيس العالمي لقطاع تمويل المحافظ المالية في ألب إنفيست "مع عودة سوق الاستثمار المباشر إلى طبيعتها بعض الشيء، ستمثل تلك الفئة من القروض أهمية كبيرة على طريق العودة إلى الوضع الطبيعي".

وستقدم الشراكة دفعة لألب إنفيست، التي قدمت تمويلات ثانوية بنحو أربعة ملايين دولار منذ 2018. وأتمت مبادلة وألب إنفيست أول استثمار لهما في إطار الشراكة الجديدة.

ومن المقرر أن توسع مبادلة، في إطار شراكتها مع ألب إنفيست، استراتيجية الاستثمار الائتماني لتشمل تمويل الصناديق الكبرى بضمان محافظ الاستثمار.

والخطوة مكملة لمبادرات الاستثمار المشترك الحالية لمبادلة في مجالات منها الإقراض المباشر وتمويل التكنولوجيا.

وتدير ألب إنفيست حاليا أصولا قيمتها 80 مليار دولار لصالح أكثر من 500 مستثمر، وفقا لموقعها على الإنترنت.