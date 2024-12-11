وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بواقع 210 آلاف برميل يوميا، ليصل إلى 1.6 ملايين برميل يوميا.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء إن هذا التعديل جاء نتيجة تحديث في بيانات الطلب على النفط في الربع الأول والثاني والثالث من 2024.

كما خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2025 بواقع 90 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.