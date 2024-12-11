وأضاف النعيمي في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، أن تداولات صناديق المؤشرات المتداولة نمت خلال عام 2024 بأكثر من 400 بالمئة، وأن هناك خطط لزيادة أنواع صناديق المؤشرات المتداولة في السوق خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، قال النعيمي إنه سيتم إجراء تحديث شامل لأنظمة التداول بالسوق خلال العام القادم لتوفير منتجات جديدة، وأيضا سيتم متابعة الفرص المتاحة والنمو المتوقع لسوق المشتقات.

وبحسب ما قاله النعيمي، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية يخطط لانضمام 11 سوقا ماليا إلى منصة "تبادل"، والتي تسمح للمستثمرين بالدخول للاكتتابات الأولية المطروحة في أسواق مالية أخرى.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أطلق منصة "تبادل" في يوليو 2022، وتُعد أول مركز للتداول الرقمي في الشرق الأوسط، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق.

وقد تم الإعلان اليوم عن التوقيع مع بورصة عمان للانضمام إلى المنصة، لتكون بذلك ثامن البورصات المشاركة في منصة تبادل، وذلك بعد انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية مؤخرا إليها.

وإضافةً إلى بورصة عمان، تضمّ منصة "تبادل" حاليا سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة كازاخستان، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة آسيا الوسطى، وسوق أرمينيا للأوراق المالية.