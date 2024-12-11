وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأربعاء، أنه وبالمقارنة مع الشهر السابق، فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.59 بالمئة.

وبحسب التقرير، فإن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع كانت مجموعة التبغ والسجائر، والمياه والصرف الصحي، و"الأمتعة الشخصية".

وكان معدل البطالة قد ارتفع في الأردن بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبلغ معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي 21.5 بالمئة، بارتفاع طفيف مقارنة مع الربع السابق.

وكان معدل البطالة للربع الثالث من 2023 يبلغ 22.3 بالمئة، بحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة في الأردن.

وفي أكتوبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن فريقا من الخبراء توصل مع السلطات الأردنية إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج إصلاح اقتصادي، ومن المتوقع أن يتيح إتمام المراجعة 131 مليون دولار للأردن.