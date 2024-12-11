ويتطلع ستاندرد تشارترد، مثل بنوك أخرى مدرجة في لندن ومن بينها باركليز وإتش.إس.بي.سي، إلى تعزيز نمو قدرات إدارة الثروات لتعويض انخفاض الإيرادات من الإقراض وسط انخفاض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية.

وقال ستاندرد تشارترد في البيان إن التوسع في أعمال الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات يأتي في إطار استراتيجيته لمضاعفة الاستثمارات في الأعمال على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وعين البنك سبعة مسؤولين في وظائف رئيسية في إطار التوسع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال بنك ستاندرد تشارترد إنه يستهدف تسجيل اصول جديدة بقيمة 200 مليار دولار ونمو بأكثر من 10 بالمئة في الدخل من أعمال الثروة العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويشمل هدف البنك أيضا العملاء الأثرياء الصينيين والهنود.