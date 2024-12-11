وتعد هذه الصفقة التمويلية من بين الصفقات الأضخم المقدمة لشركة تكنولوجيا مالية في الإمارات حتى الآن، وخطوة مهمة في تعزيز الابتكار التمويلي وفي المنطقة، كما يأتي هذا التعاون مدفوعاً بالأداء المالي الإيجابي لشركة كوانتيكس وميزانيتها العمومية القوية ومجموعتها المتنامية من منتجات الإقراض المتنوعة، وفقا للبيان.

وتعتبر كوانتيكس أول شركة تكنولوجيا مالية مقرها الإمارات العربية المتحدة تحصل على ترخيص كشركة تمويل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منذ عام 2008، وستستخدم كوانتيكس التمويل لتوسيع نطاق خدماتها المالية بما يسهم في تعزيز مكانة أسترا تك كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.

ذكر البيان أن هذا الإنجاز سيعطي زخماً لرؤية أسترا تك لتطبيق ألترا، وهو عبارة عن منصة تعمل على تطوير كيفية وصول المستخدمين إلى الخدمات المالية الأساسية. ويدمج تطبيق ألترا خدمات عديدة مثل الدفع والتحويلات المالية وحلول تمويلية في نظام بيئي سلس. ومع وجود أكثر من 150 مليون مستخدم على مستوى العالم، تستعد أسترا تك لتقديم تجربة مالية حرفية تربط المستهلكين بمجموعة كاملة من الخدمات ضمن تطبيق واحد – وهو الأول من نوعه في المنطقة.

وفي تعليقه على صفقة التمويل، قال الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة أسترا تك: "يشهد قطاع التكنولوجيا المالية تحولاً سريعاً يجذب استثمارات عالمية كبيرة. وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، تحقيق نمو قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وتتيح هذه التسهيلات المقدمة من سيتي لشركة كوانتيكس واسترا تك توسيع نطاق النظام البيئي لتطبيق ألترا، مما يوفر للمستخدمين تجربة مالية سلسة. وتمثل رؤيتنا في بناء منصة شاملة تعمل على تبسيط القرارات المالية للمستهلكين وتمكينهم، سواء كان ذلك من خلال تأمين القروض أو إدارة الشؤون المالية اليومية. وتلك مجرد البداية، حيث أننا مستمرون في تطوير مستقبل الخدمات المالية في المنطقة".

من جهتها، قالت ماريا أيفانوفا، مدير سيتي المقيم ورئيس الخدمات المصرفية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا دعم النمو المبهر لكوانتيكس، فعملهم الرائد في مجال التكنولوجيا المالية والتزامهم بالشمول المالي قد أرسيا معايير جديدة في المنطقة، كما نحيي العمل الاستثنائي الذي قام به فريق أسترا تك الذي كان لخبرته وقيادته دورا فعالا في تنفيذ هذه الصفقة التاريخية."

ومنذ نشأتها، تطورت أسترا تك من شركة تكنولوجيا ناشئة إلى قوة مهيمنة في مجال التكنولوجيا المالية. وقد غيرت مجموعة مشاريعها بما في ذلك PayBy وBotim وRizek، من كيفية تفاعل المستخدمين في المنطقة مع التكنولوجيا. وأدى تفاني شركة أسترا تك في تحقيق الشمول المالي والابتكار وتطوير تجربة المستخدم إلى تعزيز نموها من شركة ناشئة إلى منظومة قوية للتكنولوجيا المالية في المنطقة ملتزمة بمهمة تمكين الأفراد من خلال التكنولوجيا.