يسعى هذا التعاون بين Hub71 وGoogle إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للابتكار والتكنولوجيا، وذلك من خلال تمكين الشركات الناشئة وتوفير بيئة محفزة للنمو والإبداع.

حضر توقيع الاتفاقية ممثّلون عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة Google وHub71.

وبموجب الاتفاقية تُطلق Google في عام 2025 برنامج تسريع لـ25 شركة ناشئة واعدة تختارها من منظومة Hub71 للانضمام إلى برنامج مدته ثلاثة أشهر يركِّز على استراتيجيات النموّ القابلة للتطوير، وعلى تحسين نماذج الأعمال.

وتتأهَّل جميع الشركات الناشئة في مجتمع Hub71 لاكتساب أرصدة كبيرة من منصة "Google Cloud"، حيث تحصل الشركات الناشئة الأفضل أداءً على أرصدة سحابية بقيمة تصل إلى 300 ألف دولار، وهو أعلى مستوى متاح للأرصدة على مستوى العالم.

وإضافةً إلى ذلك، تُقدِّم Google كتيِّبات مخصَّصة لدعم المشاريع داخل مجتمع Hub71 في مراحلها المبكرة.

وتستفيد الشركات الناشئة في Hub71 من شبكة الموجّهين لدى Google، الذين يعملون على تسهيل تواصل تلك الشركات مع قادة القطاع وخبرائه على مستوى العالم.

وتُعرِّف Google أقسام الاستثمار المعنية بقطاعات هذه الشركات والشركة الأم "ألفابت" على الشركات الناشئة في منظومة Hub71، ما يتيح إجراء محادثات تمويل تركِّز على الابتكار والتحوُّل التكنولوجي.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة Hub71: "تُعزِّز شراكتنا مع (Google) التزام أبوظبي بتحقيق الريادة في مجال التكنولوجيا العالمية. وبالاستفادة من خبرات شركات التكنولوجيا العملاقة، نُسهم بتسريع التحوُّل الاقتصادي، إلى جانب تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة بالأدوات والفرص اللازمة للنجاح ضمن المنظومة العالمية للاقتصاد الرقمي التنافسي. ويعكس هذا التعاون حرصنا على مواصلة جهودنا الهادفة إلى ترسيخ منظومة مستقبلية ديناميكية تسهم في تحفيز النموّ المستدام، وتعزيز ريادة أبوظبي في طليعة التقدُّم التكنولوجي على المستوى العالمي".

وقال أنتوني نقاش، المدير العام التنفيذي لشركة Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تعكس هذه الشراكة مع Hub71 في تقديم برنامج مسرّع (Google for Startups) إلى أبوظبي التزامَنا بتمكين الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من النموّ والموارد والوصول إلى شبكة عالمية من خبراء (Google). وسنساعدهم أيضاً للمساهمة في المشهد التجاري الرقمي المتنامي في دولة الإمارات والمنطقة".

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: "تُمثِّل شراكتنا مع Google في جلب برنامج Google for Startups الرائد إلى أبوظبي إنجازاً بارزاً يؤكِّد التزامنا في Hub71 بتعزيز مكانتها العالمية في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال".

وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل Google على تسهيل الاجتماعات المخصَّصة لتبادل الابتكارات مع Hub71 بشأن موضوعات مهمة مثل تقنيات الويب3 والاستدامة والذكاء الاصطناعي.

وتهدف Hub71 وGoogle من خلال إنشاء منتديات لتبادل المعرفة وصياغة الأفكار إلى تلبية احتياجات الأسواق الناشئة، وتشجيع ممارسات النموّ المستدام. وسيقدِّم هذا التعاون لمؤسِّسي الأعمال برنامجاً متميِّزاً يتيح لهم الوصول إلى الموارد والخبرات عبر منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.