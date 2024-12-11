وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.01 بالمئة عند 39372.23 نقطة، بعد أن هبط 0.65 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 2749.31.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في معهد توكاي طوكيو للأبحاث "أعاد المستثمرون شراء الأسهم عندما هبطت إلى مستويات معقولة.. المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر إزاء نتيجة تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة"، وفقا لما نقلته رويترز.

وانخفضت الأسهم اليابانية عند الفتح مقتفية أثر انخفاض المؤشرات الرئيسية لوول ستريت أمس الثلاثاء قبيل بيانات التضخم لشهر نوفمبر المقرر صدورها اليوم، وهي من آخر التقارير الرئيسية التي ستصدر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 ديسمبر.

وينتظر المستثمرون أيضا قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره في 19 ديسمبر.

أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب إذا أصبح البنك أكثر اقتناعا بأن التضخم سيبقى حول معدل اثنين بالمئة، بدعم من الاستهلاك القوي ونمو الأجور.

وارتفع سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.37 بالمئة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

وانخفضت أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، إذ تراجع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون 0.51 بالمئة و0.49 بالمئة على الترتيب.

ونزل سهم ديسكو لتوريد أجهزة تصنيع الرقائق 3.65 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على نيكي.

وقفز سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 10.28 بالمئة ليصبح أكبر رابح على المؤشر نيكي.