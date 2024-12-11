وفي عام 2022، وافقت شركة "إبيك" على دفع مبلغ إجمالي قدره 520 مليون دولار لتسوية شكاوى تتعلق بخصوصية الأطفال وطرق الدفع في لعبة فورتنايت الشهيرة. وذكرت اللجنة أن الشركة استخدمت أساليب تصميم خادعة عبر الإنترنت لخداع اللاعبين، بمن فيهم الأطفال، لإجراء عمليات شراء غير مقصودة "بضغطة زر واحدة".

على سبيل المثال، يمكن أن يتم فرض رسوم على المستهلكين أثناء محاولتهم تنشيط اللعبة من وضع السكون، أو بمجرد الضغط على زر قريب أثناء معاينة عنصر معين، وفقا للجنة. كما اتهمت اللجنة شركة "إبيك" بحظر بعض المستخدمين الذين اعترضوا على الرسوم من الوصول إلى المحتوى الذي اشتروه.

وإضافة إلى غرامة قدرها 275 مليون دولار بسبب جمع معلومات شخصية عن لاعبين تقل أعمارهم عن 13 عاما، تضمنت التسوية 245 مليون دولار كتعويضات للعملاء. والآن، يتم إرسال أول دفعة من هذه التعويضات للعملاء.