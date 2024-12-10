وكانت السيولة عند مستويات 2.688 تريليون ريال في أكتوبر من العام 2023.

وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي، الثلاثاء، أن مستوى السيولة قد نما بنسبة 8 بالمئة، بزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بشهر يناير 2024، التي كانت 2.72 تريليون ريال.

وبحسب البيانات، فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49 بالمئة، وبقيمة 1.425 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024.

وسجلت "الودائع الزمنية والادخارية" 971.103 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 33 بالمئة.

وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 312.506 مليار ريال بنسبة مساهمة 11 بالمئة في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.