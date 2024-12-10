يُذكر أن شركة "دليفري هيرو" المساهم البائع والشركة العامة المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية، ستحتفظ بحصة الأغلبية في "طلبات".

ووفق بيان صادر عن سوق دبي المالي، الثلاثاء، فقد وصلت حصيلة عوائد الاكتتاب العام الأولي لشركة طلبات إلى 7.5 مليار درهم (نحو 2 مليار دولار) عبر إدراج 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وبذلك يكون أكبر اكتتاب عام أولي لشركة تكنولوجيا عالمياً في عام 2024، وأكبر اكتتاب عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، وأول اكتتاب عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة بقيمة 1.60 درهم للسهم الواحد أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه، واستقطب طلباً كبيراً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وشملت مجموعة المستثمرين الرئيسيين المشاركين في الاكتتاب العام الأولي لشركة طلبات، شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول بالنيابة عن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار.

كذلك شهد الطرح العديد من طلبات الاكتتاب الكبيرة من المستثمرين الدوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، مع العلم أن العديد منهم يستثمرون للمرة الأولى في سوق دبي المالي.

ويُعد اكتتاب "طلبات" ثالث إدراج في سوق دبي المالي خلال عام 2024، ما يسهم في تعزيز جاذبية دبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال وترسيخ مكانة المنظومة المزدهرة التي يوفرها سوق دبي المالي لجذب الشركات.