وستكون الشركة متخصصة بإدارة وتشغيل الفنادق.

وقال الصندوق في بيان على صفحته على الإنترنت إن "أديرا" ستكون "شركة وطنية رائدة تقود قطاع الضيافة في المملكة وتسهم في تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية... من خلال إطلاق برامج للتدريب وتطوير المهارات بالتعاون مع مختصين عالميين في مجال الضيافة".

وفي نوفمبر الماضي، أظهر بيان للميزانية، نشرته السعودية، أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى زيادة أصوله المدارة إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) بنهاية 2025.

وذكر البيان آنذاك أن قيمة أصول الصندوق بلغت 3.47 تريليون ريال حتى أكتوبر.

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى استثمار ما يصل إلى تريليون ريال في المشروعات المحلية والاستثمارات في المملكة.