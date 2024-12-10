تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة إلى 2687.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:35 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 2712.10 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 86 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، ارتفاعا من 73 بالمئة الأسبوع الماضي.

ويترقب المتداولون حاليا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يكون لكل منهما تأثير على قرار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي.

ومن المقرر أن تتبنى الصين سياسة نقدية "مرنة" ونهجا ماليا أكثر استباقية في 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32دولارا للأونصة وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 935.55 دولار فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 968 دولارا.